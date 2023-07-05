13:32События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную Дню семьи, любви и верности
Фото: 123RF/tverdohlib
6 июля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России ежегодно 8 июля.
О важности праздника, поддержке многодетных семей и проекте "Семья – основа мира" расскажут:
- первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев;
- член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова;
- заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе;
- председатель правления Союза операторов наружной рекламы Евгения Волгина;
- сопредседатель правления Союза операторов наружной рекламы Татьяна Кирикова;
- певица, участница проекта "Голос", посол фонда "Женщины за жизнь", попечитель фонда "Особенное счастье" Светлана Феодулова.
Смотрите прямую трансляцию 6 июля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!