Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную Дню семьи, любви и верности

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6 июля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России ежегодно 8 июля.

О важности праздника, поддержке многодетных семей и проекте "Семья – основа мира" расскажут:



первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев;

член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова;

заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе;

председатель правления Союза операторов наружной рекламы Евгения Волгина;

сопредседатель правления Союза операторов наружной рекламы Татьяна Кирикова;

певица, участница проекта "Голос", посол фонда "Женщины за жизнь", попечитель фонда "Особенное счастье" Светлана Феодулова.

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Смотрите прямую трансляцию 6 июля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.