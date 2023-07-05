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13:32

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную Дню семьи, любви и верности

Фото: 123RF/tverdohlib

6 июля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России ежегодно 8 июля.

О важности праздника, поддержке многодетных семей и проекте "Семья – основа мира" расскажут:

  • первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев;
  • член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова;
  • заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе;
  • председатель правления Союза операторов наружной рекламы Евгения Волгина;
  • сопредседатель правления Союза операторов наружной рекламы Татьяна Кирикова;
  • певица, участница проекта "Голос", посол фонда "Женщины за жизнь", попечитель фонда "Особенное счастье" Светлана Феодулова.

Смотрите прямую трансляцию 6 июля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществопресс-конференция
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