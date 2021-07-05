Врач предупредил кормящих матерей-вегетарианок о риске развития анемии у детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дети кормящих матерей-вегетарианок не получают необходимые аминокислоты, поэтому у них существует риск развития анемии, рассказал академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности Юрий Беленков на онлайн-конференции, приуроченной ко Всемирному дню кардиолога.

"Влияет ли вегетарианство на нормализацию веса молодой красивой женщины? Влияет. Если она не собирается быть мамой какой-то период – нет проблем, пускай будет вегетарианцем. Но если она кормит детей, то, естественно, у ребенка будет анемия. Есть так называемые незаменимые аминокислоты, которые не синтезируются в организме, и они попадают только с мясными продуктами", – приводит слова Беленкова Агентство "Москва".

Также, по его словам, вегетарианство может оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Врач подчеркнул, что в рационе человека должны присутствовать и белки, и жиры.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, как вегетарианство и мясоедение влияют на человеческий организм в контексте продолжительности жизни. Специалист обратила внимание на то, что изношенность организма можно оценить по толщине сосудистой стенки в сонной артерии. Ее большая толщина указывает на более быстрое старение.

