Врач предупредил кормящих матерей-вегетарианок о риске развития анемии у детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Дети кормящих матерей-вегетарианок не получают необходимые аминокислоты, поэтому у них существует риск развития анемии, рассказал академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности Юрий Беленков на онлайн-конференции, приуроченной ко Всемирному дню кардиолога.
"Влияет ли вегетарианство на нормализацию веса молодой красивой женщины? Влияет. Если она не собирается быть мамой какой-то период – нет проблем, пускай будет вегетарианцем. Но если она кормит детей, то, естественно, у ребенка будет анемия. Есть так называемые незаменимые аминокислоты, которые не синтезируются в организме, и они попадают только с мясными продуктами", – приводит слова Беленкова Агентство "Москва".
Также, по его словам, вегетарианство может оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Врач подчеркнул, что в рационе человека должны присутствовать и белки, и жиры.
Ранее врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, как вегетарианство и мясоедение влияют на человеческий организм в контексте продолжительности жизни. Специалист обратила внимание на то, что изношенность организма можно оценить по толщине сосудистой стенки в сонной артерии. Ее большая толщина указывает на более быстрое старение.
"Специальный репортаж": "дети вегетарианцев"
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