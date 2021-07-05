Адвокат предостерег от фотографирования с животными на курортах

Фото: ТАСС/Stephan Schulz/dpa-Zentralbild/ZB
Глава Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев призвал осторожнее относиться к навязчивым предложениям сфотографироваться с животными. Почему надо быть аккуратнее, он объяснил в интервью радио Sputnik.
Юрист напомнил, что как правило такие фотосессии проходят по одному сценарию: сперва фотограф пытается заставить человека взять на руки животное или птицу, затем быстро делает снимок и начинает требовать за это деньги.
По словам юриста как минимум речь идет о навязывании услуг, что строго запрещено законом "О защите прав потребителей". Если же говорить глобальнее, то это мошенничество, уверен специалист.
То есть люди требуют деньги за фотографии, когда не озвучили цену с самого начала или как минимум не информировали о ее размере", – сказал он.
В такой ситуации он рекомендует не поддаваться на настойчивые требования заплатить за ненужное фото, поскольку "на 99,9% эта деятельность никак не зарегистрирована" и является незаконной. При желании можно пожаловаться на мошенников в полицию.
Депутаты "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить штраф за жестокое обращение с животными до 1 миллиона рублей и внести в УК пункт о запрете садистам содержать питомцев.
Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
Штраф от 200 до 500 тысяч рублей может грозить за те же действия, совершенные группой лиц, общеопасным способом или с применением оружия. Альтернативой наказания могут послужить принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. За жестокое обращение с редким животным депутаты предложили ввести штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Также в Госдуму внесли законопроект, который ограничивает возможность проведения на животных хирургических операций и других процедур в нелечебных целях без показаний ветеринаров. Действующий закон "Об ответственном обращении с животными" не содержит нормы защиты животных от ряда хирургических операций, которые способны нанести вред здоровью питомцев.
В Госдуму внесли законопроект против "мягких лапок"
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