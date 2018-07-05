Путин поручил Генпрокуратуре проверить надзор за качеством зерна до 1 января

Фото: ТАСС/Евгений Курсков
Владимир Путин поручил генеральной прокуратуре до 1 января 2019 года проверить органы контроля и надзора за качеством и безопасностью зерна и муки. Об этом говорится в поручении президента РФ на сайте Кремля.
Как отмечается, чтобы обеспечить население качественными хлебобулочными изделиями и другой зерновой продукцией, необходимо проверить органы надзора за качеством в этой сфере.
Глава государства поручил проверить безопасности зерна, муки, макаронных и хлебобулочных изделий, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также других продуктов переработки зерна.
В России, как сообщалось ранее, регионами с самым качественным хлебом стали Самарская, Астраханская, Нижегородская, Оренбургская, Волгоградская области и Ставропольский край, сообщает пресс-служба Роскачества.
За год специалисты проверили нарезные батоны 176 торговых марок, продукцией повышенного качества назвали 56 из них. В 21 товаре выявили нарушения, а 95 признали безопасными.
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