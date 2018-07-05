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Общество

5 июля, 19:09

Российские ученые создали программу распознавания фейковых изображений

общество технологии

Фото: depositphotos/GaudiLab

В России создали программу, которая за несколько секунд проверяет достоверность любых изображений и выявляет фейки. Разработали программу ученые Самарского университета.

Проверить можно любые изображения, как сделанные со спутников, так обычные фотографии и документы, передает РИА Новости.

Целью программы было решение проблемы фейковых изображений для компаний, чья работа связана с проверкой и с распространением информации.

Специалисты кафедры геоинформатики и информационной безопасности, чтобы вычислить оригинал картинки, создали набор специальных программных средств. Разработка поможет узнать меняли ли изображение.

Ранее сообщалось, что исследователи южнокорейского Национального института науки и технологий Ульсана разработали сканер отпечатка пальца, который не позволит разблокировать смартфон в случае смерти владельца. Устройство сможет не только считывать индивидуальный рисунок отпечатка, но и измерять температуру тела.

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