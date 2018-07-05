В Рособрнадзоре прокомментировали результаты опроса россиян о ЕГЭ

5 июля, 16:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель руководителя федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил, что у школьников и их родителей нет критических замечаний в адрес ЕГЭ, а сама экзаменационная система демонстрирует отличные результаты. Таким образом он прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о ЕГЭ, передает РИА Новости.
По его словам, Рособрнадзор проанализировал обращения, которые поступали на горячую линию и линию доверия ЕГЭ. Согласно сообщениям, у школьников и их родителей "нет критических замечаний к ЕГЭ".
"Мы с уверенностью можем констатировать, что те, кто знаком с системой ЕГЭ и хоть что-то знает, больше чем заголовки, заявляют, что система объективно и отлично работает", – сказал Музаев.
Формат и содержание ЕГЭ, как отметил глава Рособрнадзора, изменились за годы его существования в соответствии с запросами россиян и в их нынешнем виде положительно воспринимаются обществом.
По данным опроса ВЦИОМ, 77% россиян пожаловались на ухудшение качества знаний школьников после введения единого госэкзамена. По их мнению, учащихся только "натаскивают" на прохождение тестов.
При этом, как выяснили социологи ВЦИОМ, 52% респондентов отмечают отсутствие субъективного фактора благодаря ЕГЭ. Еще 57% участников опроса заявили, что талантливые выпускники школ из регионов получат шанс учиться в престижных вузах.
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