В Рособрнадзоре прокомментировали результаты опроса россиян о ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель руководителя федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил, что у школьников и их родителей нет критических замечаний в адрес ЕГЭ, а сама экзаменационная система демонстрирует отличные результаты. Таким образом он прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о ЕГЭ, передает РИА Новости.

По его словам, Рособрнадзор проанализировал обращения, которые поступали на горячую линию и линию доверия ЕГЭ. Согласно сообщениям, у школьников и их родителей "нет критических замечаний к ЕГЭ".

"Мы с уверенностью можем констатировать, что те, кто знаком с системой ЕГЭ и хоть что-то знает, больше чем заголовки, заявляют, что система объективно и отлично работает", – сказал Музаев.

Формат и содержание ЕГЭ, как отметил глава Рособрнадзора, изменились за годы его существования в соответствии с запросами россиян и в их нынешнем виде положительно воспринимаются обществом.

По данным опроса ВЦИОМ, 77% россиян пожаловались на ухудшение качества знаний школьников после введения единого госэкзамена. По их мнению, учащихся только "натаскивают" на прохождение тестов.



При этом, как выяснили социологи ВЦИОМ, 52% респондентов отмечают отсутствие субъективного фактора благодаря ЕГЭ. Еще 57% участников опроса заявили, что талантливые выпускники школ из регионов получат шанс учиться в престижных вузах.