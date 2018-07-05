Информацию о ЧМ-2018 начали транслировать в трамваях "Витязь-М"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В трамваях "Витязь-М" запустили трансляцию информации, которая посвящена ЧМ-2018. Контент можно посмотреть на медиапанелях. Об этом сообщил генеральный директор компании "РосИнновация", разработчик передовых систем информирования пассажиров для городского транспорта Вадим Мохов, передает Агентство "Москва".
По словам Мохова, во время поездки пассажиры трамвая могут посмотреть анонсы и результаты матчей. Также транслируется информация об интересных фактах из истории футбола.
Также в дни матчей ЧМ-2018 на медиапанелях можно увидеть, как болельщики из разных стран радуются победам своих сборных.
Мохов отметил, что в рамках реализации проекта заложена основа, которую можно в дальнейшем использовать для других важных мероприятий и событий Москвы.
Вся информация обновляется в режиме реального времени.
Как сообщалось ранее, в вагонах Московского метрополитена работает онлайн-трансляция матчей чемпионата мира по футболу. Пассажиры могут посмотреть прямые трансляции на экранах в поездах подземки.
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