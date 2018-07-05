На севере Москвы отремонтировали 15 детских площадок

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

15 детских площадок отремонтировали в июне в столичном районе Головинский, передает Агентство "Москва".

По информации префектуры Северного округа, все 155 детских площадок района ежедневно мониторятся на предмет поломок, чистоты территорий и случаев вандализма.

За июнь на 12 площадках были восстановлены скамейки, качели и песочницы. 21 детский двор очищен от несанкционированных надписей. На двух объектах восстановлены урны, еще по одному адресу привели в порядок напольное покрытие.

Ежедневная уборка и санитарный контроль детских дворов будет осуществляться весь летний период.