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Общество

08:16

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице и Подмосковье в субботу, 5 июня, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По словам синоптиков, максимальная температура воздуха в Москве достигнет 23–25 градусов, по области – до +25 градусов.

"Ветер восточный 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба", – рассказали специалиста.

Кроме того, в ночь с 5 на 6 июня в столичном регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве опустится до 11–13 градусов выше нуля, по области – до +8 градусов.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в Черном море сформируются условия для возникновения смерчей. Специалист объяснял, что сезон смерчей в этом году начнется на три месяца раньше обычного.

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