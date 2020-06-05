Мурашко заявил, что привьется от коронавируса

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко готов привиться от новой коронавирусной инфекции, когда появится вакцина. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".

"Да, конечно. Обязательно", – ответил министр на соответствующий вопрос. Он также отметил, что всегда проходит вакцинацию от гриппа.

Ранее Мурашко сообщил, что 126,5 тысячи пациентов с коронавирусом или подозрением на него находятся в российских медицинских организациях. 3,5 тысячи человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По словам замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина, Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает вопрос наличия инфекционных коек на случай второй волны коронавируса.

За последние сутки в РФ подтверждено 8 726 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. На Москву приходится 1 855 новых случаев, на Московскую область – 762. В Санкт-Петербурге отмечено 378 случаев.