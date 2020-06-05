Портал "Рамблер" начал производство собственных подкастов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Портал "Рамблер" начинает производство собственных подкастов и запускает два новых проекта. Пользователи уже могут послушать первый выпуск короткого новостного подкаста "Рамблер, какие новости?" и астрологический прогноз на предстоящую неделю в "Слушай Рамблер".

Подкаст "Рамблер, какие новости?" будет выходить ежедневно по будням. Ведущим подкаста выступит Никита Нелюбин – журналист службы информации радиостанций "Европа плюс" и "Ретро FM", а в прошлом – "Коммерсант FM", "Маяк" и телеканала "РБК". Первый выпуск уже размещен на медиавертикали "Рамблер/новости".

Подкаст "Слушай Рамблер" объединит в себе различный контент портала, который теперь доступен и в аудиоформате. Уже сейчас пользователи могут послушать еженедельные персональные астрологические прогнозы от "Рамблер/гороскопов" для всех знаков зодиака.

В ближайшее время оба подкаста также появятся в "Яндекс.Музыке", "ВКонтакте", Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Bookmate и других популярных сервисах.