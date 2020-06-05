В столице пресекли деятельность клиники, где выдавали медзаключения без осмотра врача

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Сотрудники территориального органа Росздравнадзора по столице и Московской области пресекли деятельность клиники, работавшей без лицензии, где выдавали медицинские заключения без осмотра врача. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу территориального органа Росздравнадзора.

В пресс-службе уточнили, что были изъяты документы, печати и электронные носители.

"Будет составлен протокол об административном правонарушении по части 2 стасть 14.1 КОАП РФ. Материалы дела будут направлены в суд", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что регулярное прохождение медосмотров позволяет своевременно выявлять и начинать лечение различных заболеваний, а также не допускать к работе лиц, у которых имеются противопоказания, в том числе туберкулез.

Ранее в Росздравнадзоре рассказали о нелегальной работе клиники, в которой умерла пациентка. Она стала жертвой интимной пластики, которую проводил врач без лицензии на осуществление медицинской деятельности по данному профилю.