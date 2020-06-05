Эмин Агаларов переболел COVID-19

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Азербайджанский певец Эмин Агаларов рассказал, что переболел коронавирусом, передают "Дни.ру".
Он сообщил, что болезнь протекала у него бессимптомно, однако все правила безопасности, в том числе самоизоляцию, соблюдал. Певец признался, что в момент болезни остался наедине с самим собой.
"Для меня это было что-то новое. Две недели я был дома один, хотя вообще никогда не был один в своей жизни, ни одной минуты. Так что встретился с самим собой впервые за 40 лет и был удивлен встрече с этим человеком", – рассказал Агаларов.
По его словам, мысли о том, что у него может быть вирус, появились после того, как он перестал чувствовать запахи и ощущать вкус пищи. Певец немедленно обратился к врачу, сдал анализы, которые подтвердили наличие вируса.
Однако Агаларов признался, что страха во время болезни не испытал, поскольку был уверен в своем организме. Певец подчеркнул, что хронических болезней не имеет и обладает крепким иммунитетом.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 6,4 миллиона случаев коронавируса, более 382 тысяч человек скончалось. В России выявлено 441 108 случаев COVID-19, вылечились 195 957 человек, скончались 5 384.
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