Хабаровчанин впервые получил паспорт в возрасте 33 лет

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Житель Амурского района Хабаровского края прожил без паспорта до 33 лет, сообщает УМВД по региону.

В полицию обратился мужчина из села Известковое, чтобы получить документ удостоверяющий личность.

Как выяснилось, его мать не сообщила о его рождении в орган ЗАГСа, а единственным свидетельством его рождения стала запись в журнале роддома.

На основании этой записи суд постановил выдать мужчине свидетельство о рождении. После этого отдел по вопросам миграции оформил мужчине паспорт.