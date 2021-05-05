Назван способ накопления капитала на 10% от зарплаты

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков рассказал агентству "Прайм", почему человеку удобнее откладывать 10% от зарплаты.
По словам специалиста, это связано не только с тем, что нужно покрывать текущие расходы, но и с психологией человека. Он считает, что сберегать по 10% регулярно легче, чем отложить сразу 50%.
"Как показывает практика, в любом бюджете можно найти до 20% "утекающих" денег, которые ни на что содержательное не тратятся", – отметил эксперт.
Гужиков добавил, что деньги должны работать, увеличивая наш капитал, поэтому эти 10% нужно не только откладывать, но и инвестировать. Для этого используется такой инструмент, как сложный процент: доходы начисляются на доходы, тем самым генерируя новую прибыль.
Специалист также рекомендует задумываться о накоплении только при закрытии сиюминутных потребностей.
Ранее эксперт рассказал о главных ошибках россиян при накоплении денег. По его словам, в первую очередь необходимо составить финансовый план в деталях.
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