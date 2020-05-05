Около 20% месячной нормы осадков выпало в столице

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Прирост осадков в Москве за последние сутки составил 10 миллиметров. Об этом сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города.

"За сутки в городе выпало около 20% месячной нормы осадков, которая в мае составляет 51 миллиметр", – отметил собеседник агентства. Данные получены с базовой метеостанции на ВДНХ.

Также синоптики предупредили москвичей о дождях с грозами и порывистом ветре до 17 метров в секунду. По их информации, такая погода сохранится до четверга, 7 мая.

В столице и Московской области продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности. В Москве во вторник днем ожидается до 22 градусов тепла. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет в истории.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в свою очередь, отметил, что этим летом жителей столицы ждет комфортная погода. По его словам, в этот период не будет повторения жары 2010 года.