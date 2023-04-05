Диетолог перечислила полезные для сердечно-сосудистой системы элементы

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Для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы человеку необходимо следить за уровнем магния, цинка и меди в организме. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога и спортивного психолога Марию Волынкину.

"Магний отвечает за сердечно-сосудистую систему и тревожные расстройства, а нехватка этого элемента дает серьезные последствия для здоровья. Цинк играет ключевую роль в иммунной системе и выработке энергии, а вместе с медью помогают обеспечить правильную работу сердечно-сосудистой системы", – объяснила она.

Эксперт также призвала не забывать о пользе метила B12 и метилфолата. Элемент B12 предотвращает развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет и нервную систему, уменьшает риск атеросклероза. Диетолог рекомендовала употреблять его вместе с B9.

"Эти микроэлементы необходимы для поддержания реакций метилирования, которые, в свою очередь, восстанавливают ДНК и противостоят раку, играют важную роль в умственной деятельности", – отметила Волынкина.

Ранее диетолог Римма Мойсенко рассказала, как правильно восполнять витамин C в организме. По ее словам, он необходим для многих процессов: нейтрализации свободных радикалов, борьбы с инфекциями, образовании коллагена и других.

Эксперт подчеркнула, что этот витамин должен ежедневно поступать вместе с пищей. Она уточнила, что его много в квашеной капусте, тыкве, цитрусовых, шиповнике и замороженных ягодах.



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