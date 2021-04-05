Вильфанд опроверг сообщения о грядущей засухе на юге России

Фото: ТАСС/Юрий Березнюк
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд опроверг сообщения о грядущей засухе на юге страны. По его словам, сейчас можно говорить только о дефиците влаги в почве в некоторых южных городах, а прогноз по засухе выпускается не раньше мая, сообщает РИА Новости.
Специалист также отметил, что процент озимых в неудовлетворительном состоянии снизился до 10%, за зиму ситуация улучшилась.
"В принципе, везде благоприятная ситуация. Дефицит влаги в почве наблюдается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В период с января по март включительно выпало около нормы осадков. Конечно, это полностью не демпфирует ситуацию", – отметил специалист.
Вильфанд пояснил, что речь шла о явном дефиците влаги в почве до входа в зиму. В холодный сезон ситуация улучшилась. Связано это с тем, что в этих регионах – дефицит продуктивной влаги, но это не имеет отношения к понятию "засуха", добавил он.
Ранее в Гидрометцентре перечислили регионы, которым может угрожать летняя засуха. Речь шла о регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
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