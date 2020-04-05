Три столичных священника заразились коронавирусом

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Коронавирус был обнаружен у трех священнослужителей Московской епархии. Информацию подтвердила рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

По данным на 5 апреля, у трех священнослужителей столичной епархии тест на инфекцию дал положительный результат.

Заразились священнослужители храма иконы Божией Матери Утоли моя печали в Марьино, храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском и храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.

Согласно информации ВОЗ, в мире COVID-19 заразились уже более 1,2 миллиона человек, свыше 64 тысяч скончалось, вылечилось более 240 тысяч человек. Всего в 79 регионах России на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции.