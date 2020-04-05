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Москва 24

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Общество

12:43

Потепление до 18 градусов придет в Москву на следующей неделе

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе на следующей неделе ожидается потепление. В Москве и области воздух прогреется до 18 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С понедельника начнется постепенное потепление. В четверг уже мы будем находиться в центре антициклона, поэтому амплитуда температур будет очень большой: ночью около нулевой отметки, а днем – около 15 градусов", – приводит ТАСС его слова.

Метеоролог отметил, что на юге Подмосковья столбики термометров могут подняться до отметки в 18 градусов. Климатическая норма в этот день будет превышена на 5 градусов.

В воскресенье синоптики обещали москвичам облачную погоду с небольшими осадками. Сообщалось, что в регионе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

В целом апрель прогнозировался теплым. Отмечалось, что в дневные часы столбики термометра будут останавливаться на отметке 10 градусов, а ночью температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от минус 1 до плюс 5 градусов.

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