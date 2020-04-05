Предупреждение о порывистом ветре продлили в столице до вечера

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Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до вечера воскресенья, сообщает Гидрометцентр России.

В Москве и области ожидается порывистый ветер. Предупреждения будет действовать до 21:00 5 апреля.

В течение дня в воскресенье ожидается облачная погода с небольшими осадками. Воздух в столице прогреется до 8 градусов тепла.

По области будет чуть теплее. При этом по всему региону будет дуть северо-западный ветер порывами 5–10 метров в секунду. Местами его скорость может достичь 17 метров в секунду. Отмечается, что атмосферное давление пойдет на рост.

Синоптики прогнозируют в столице резкие перепады ночных и дневных температур. "Игра температур" начнется в понедельник: ночи будут прохладными, а днем будет тепло.