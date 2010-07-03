Стартовала регистрация на программы профобучения для предпенсионеров

Онлайн-регистрация на бесплатные программы профессионального обучения для людей предпенсионного возраста открылась на сайте WorldSkills Russia. Программа реализуется в рамках федерального проекта "Старшее поколение".
На курсах женщины от 53 до 55 лет и мужчины от 58 до 60 лет, которые работают на городских предприятиях, освоят высокотехнологичные профессии в соответствии с международным стандартом WorldSkills.
"На сегодняшний день в Москве реализовано несколько решений по повышению квалификации людей предпенсионного возраста. Совместная образовательная программа WorldSkills – еще одна возможность получить востребованную в современной промышленности специальность", – отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
На выбор для граждан представлены программы по 116 компетенциям. В их списке находятся информационные технологии, инженерия и производство, строительство, сфера услуг, творчество и дизайн, транспорт и логистика, образование.
Проект "Старшее поколение" призван обеспечить гражданам предпенсионного возраста достойный заработок и гарантированное трудоустройство на предприятиях округа.
В середине марта состоялся пилотный запуск программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для россиян предпенсионного возраста. В нем приняли участие 18 образовательных организаций из семи регионов России.
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