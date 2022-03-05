Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

11:26

В Москве за сутки госпитализированы 293 человека с коронавирусом

общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За сутки в Москве госпитализировали 293 человека с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

На ИВЛ находятся 273 человека. Выздоровели за 24 часа еще 3 069 пациентов. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 2 504 198.

За сутки выявлено 2 060 новых случаев коронавируса, скончались 77 пациентов.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, однако COVID-19 никуда не уходит.

До этого специальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавируса может подойти к концу в 2022 году.

"Это наш город": московские врачи вылечили от COVID-19 почти 2,5 млн человек

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать