В Москве за сутки госпитализированы 293 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
За сутки в Москве госпитализировали 293 человека с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
На ИВЛ находятся 273 человека. Выздоровели за 24 часа еще 3 069 пациентов. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 2 504 198.
За сутки выявлено 2 060 новых случаев коронавируса, скончались 77 пациентов.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, однако COVID-19 никуда не уходит.
До этого специальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавируса может подойти к концу в 2022 году.
"Это наш город": московские врачи вылечили от COVID-19 почти 2,5 млн человек
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