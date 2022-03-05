В Москве за сутки госпитализированы 293 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За сутки в Москве госпитализировали 293 человека с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

На ИВЛ находятся 273 человека. Выздоровели за 24 часа еще 3 069 пациентов. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 2 504 198.

За сутки выявлено 2 060 новых случаев коронавируса, скончались 77 пациентов.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, однако COVID-19 никуда не уходит.

До этого специальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавируса может подойти к концу в 2022 году.

