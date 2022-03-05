В России за сутки госпитализировали 9 295 человек с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за сутки госпитализировали 9 295 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 5,6% меньше, чем накануне, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Число госпитализаций снизилось в 51 регионе страны, в 32 данный показатель вырос, еще в двух субъектах РФ ситуация не изменилась.

За последние 24 часа в стране были выявлены 86 769 новых случаев COVID-19.

В Свердловской области выявили 4 802 случая, Самарской области – 3 576, Санкт-Петербурге – 3 481, Башкирии – 3 242, Нижегородской области – 3 009, Пермском крае – 2 963, Саратовской области – 2 585, Челябинской области – 2 295, Воронежской области – 2 253, в Иркутской области – 2 234. В Москве зафиксировали 2 060 заражений.

За сутки в РФ полностью выздоровели от коронавируса 155 725 человек. При этом было зафиксировано 750 летальных исходов.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что около 97% пациентов, находящихся в больницах с коронавирусом, не вакцинированы. По словам ученого, вакцина "Спутник V" при вакцинации и ревакцинации "Спутником Лайт" при заболевании коронавирусом защищает от госпитализации на 95–96%.