Мужчины стали реже покупать женщинам смартфоны на 8 Марта

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Мужчины в качестве подарка на 8 Марта чаще всего выбирают умные часы и фитнес-браслеты. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу "МегаФон Ритейл".
По данным компании, интерес к данным гаджетам вырос в три раза по сравнению с прошлым годом. Больше все спросом пользуются устройства в зеленой, розовой и серой расцветке.
Исследователи при этом отметили, что смартфоны в этом году стали покупать, наоборот, реже. Также особым спросом в этом году не пользуются аксессуары и товары для красоты здоровья, к которым в том числе относятся умные зубные щетки и весы.
Аналитики подсчитали, что в среднем мужчины готовы потратить на подарок женщине около 15–20 тысяч рублей. При этом чаще всего при выборе презента они обращаются в розничные салоны, а не в интернет-магазины, уточнили специалисты.
Ранее стало известно, что цветы стали лидером в списке самых желанных и одновременно бесполезных подарков к 8 Марта. Женщины также назвали самыми бесполезными подарками кастрюли, кружки и сковородки, а также гели для душа, шампуни и сладости.
Москвичам приходится стоять в огромных очередях, чтобы купить цветы к 8 Марта
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