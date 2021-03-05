Стали известны основные психологические проблемы москвичей в пандемию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В департаменте труда и социальной защиты населения столицы рассказали Москве 24, с какими обращениями в период пандемии коронавируса столкнулась Московская служба психологической помощи населению (МСППН).
В городе работает круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 (с городского телефона) или 8 (495) 051 (с мобильного). Дозвонившись, можно проработать с психологом свои проблемы.
Как сообщает пресс-служба департамента, среди основных запросов у позвонивших на телефон 051 в 2020 году были стрессовые состояния, зависимости и проблемы одиночества. В числе популярных тем также переживания, связанные с соматическим здоровьем, конфликты в семье, в паре, с родственниками, а также личностные и возрастные кризисы.
В ведомстве отметили, что чаще всего на номер 051 в 2020 году звонили женщины – 74,9% против 25,1% звонков мужчин.
Среди москвичек больше всего звонков поступило от лиц от 36 до 50 лет – 29,6%. В лидерах по обращениям жительницы города от 26 до 35 лет (20,6%), с 51 до 60 лет (12,7%) и с 61 года и старше (11,9%). В возрасте от 11 до 14 лет у девушек зафиксировано 0,2% обращений, с 15 до 18 лет – 0,7%, с 19 до 25 лет – 7,2%. Возраст 17,1% звонивших не установлен, отметили в пресс-службе.
Среди мужчин больше всего обращений на номер 051 в 2020 году у москвичей от 36 до 50 лет – 27,9%. Чуть меньше звонков от жителей города 26–35 лет – 24,1%. Следом идут мужчины с 61 и старше (10,1%), с 51 до 60 (9,9%) и с 19 до 25 лет (7,6%). В категории 11–14 лет зафиксировано 0,1% обращений, с 15 до 18 лет – 0,8%. Еще в 19,5% случаев возраст мужчин не установлен.
"Задача специалистов МСППН – оказывать психологическую поддержку всем, кто в ней нуждается. Психологи помогают москвичам преодолеть стрессовые ситуации, побороть страх, агрессию или чувство усталости, наладить взаимопонимание с членами своей семьи", – отметили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Ранее ученые из Италии выяснили, какие психопатические черты помогают пережить пандемию коронавируса. По данным специалистов секции психологии департамента медицинских наук Университета Фиренце, люди, которым свойственны безрассудство, наглость, дерзость и склонность к подлости, испытывали меньший стресс, чем люди без этих качеств.
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