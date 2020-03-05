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Общество

18:49

Силуанов перечислил "отмирающие" в России профессии

общество

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какие профессии "отмирают" в стране. К таковым он отнес бухгалтеров и охранников, сообщает ТАСС.

Он объяснил, что со временем количество бухгалтеров будет сокращаться. Подобные изменения глава ведомства связал с развитием новых технологий.

"Говорят, что Россия – страна охранников. Куда ни войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы, пожалуйста – мониторинг, камеры и так далее", – отметил Силуанов.

Также министр сообщил, что в России заметно увеличился разрыв между богатыми и бедными.

"Когда мы применяем новые технологии, современные машины или искусственный интеллект, многие говорят, что это ставит под угрозу целый ряд профессий, что справедливо", – резюмировал Силуанов, отметив, что, несмотря на это, развитие технологий дает старт новым возможностям.

Ранее стало известно, какие профессии для женщин будут востребованы в будущем. Отмечалось, что сфера популярной деятельности будет связана с IT.

Какие профессии для женщин будут востребованы в будущем

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