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Общество

16:42

В Ассоциации туроператоров прокомментировали востребованность путевок в Турцию

общество туризм

Фото: ТАСС/DPA/Altan Gocher

Осложнение отношений России и Турции из-за Сирии не сказалось на статусе Турции как популярного туристического направления. Об этом сообщает ИА "НСН".

Как объяснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, наблюдается определенное снижение динамики, но граждане РФ все равно отдают предпочтение турецким курортам.

"Турция – направление номер один, даже несмотря на снижение динамики на 30–40 процентов. С Турцией люди выжидают. Они дают понять, что готовы забронировать, но им нужна ясность", – заявила эксперт.

По словам Ломидзе, на данный момент общий объем бронирований по туристическим направлениям упал на 20–25 процентов. Это касается в том числе курортов Крыма и Краснодарского края.

Ранее в Ростуризме заявили о разработке мер поддержки туристического бизнеса в условиях ограничений, которые ввели в стране из-за угрозы коронавируса. В частности, планируется скорректировать регламенты работы.

Кроме того, в ведомстве выразили готовность помочь туроператорам в вопросе возврата авиакомпаниям предоплаты за билеты в страны, авиасообщение с которыми ограничили из-за эпидемии.

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