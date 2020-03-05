В органах соцзащиты не подтвердили информацию об избиении детей матерью в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

В органах соцзащиты не подтвердили информацию об избиении детей-двойняшек матерью в Москве. По предварительной информации, мальчик случайно получил бытовую травму, ему оказали медпомощь.

После того как стало известно о происшествии, сотрудник соцзащиты пообщался с детьми и женщиной, у которой они находились. На момент посещения специалистом дети на самочувствие не жаловались. Сейчас они находятся с матерью.

"В настоящее время мы разбираемся в обстоятельствах дела и анализируем действия наших специалистов. Ситуация находится на особом контроле департамента", – заявили в департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.

Там уточнили, что ранее информация о неблагополучии в семье не поступала. На учете в учреждении соцзащиты семья также не состояла. По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

Как выяснилось, мать воспитывает детей одна. Семья является многодетной, получает все положенные выплаты и льготы, а также адресную социальную помощь.

Ранее Следственный комитет инициировал проверку информации об избиении отцом несовершеннолетней дочери. Девочка обратилась в больницу с ушибами.