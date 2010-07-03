Продавцов алкоголя проверят накануне 8 Марта

Перед 8 Марта в столице проверят продавцов алкоголя. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Сотрудники ведомства вместе с полицейскими проведут рейды по точкам продажи алкогольной продукции. Очередной этап проверочных мероприятий стартует 5 марта. Особое внимание правоохранители уделят магазинам в "спальных" районах и тем, где ранее неоднократно выявляли нарушения, например, продажу контрафакта.
Как напомнили в пресс-службе, с 2016 года такие рейды регулярно проводят накануне больших государственных праздников. В ходе предыдущих рейдов проверили около 200 торговых объектов, было изъято свыше 30 тысяч единиц алкогольной продукции.
Ранее сообщалось, что продажу алкоголя в столице ограничат на три дня – с 8 по 10 марта. Ограничения будут действовать в местах массовых гуляний. Они коснутся не только спиртного, но и других напитков в стеклянной таре, которые продаются в кафе, ресторанах и магазинах вблизи праздничных площадок.
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