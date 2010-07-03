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07:27

Потепление и низкое давление ожидает москвичей во вторник

общество погода

07:27

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Фото: Ведомости/ТАСС/Максим Стулов

Во вторник, 5 марта, атмосферное давление в столице резко понизится и достигнет 727 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

Синоптики отмечают, что в такую погоду даже вполне здоровые люди испытывают дискомфорт, так как организм не успевает приспособиться к быстро меняющимся погодным условиям.

Проблемы с самочувствием могут возникнуть у людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов. Отмечается, что москвичи могут испытывать головные боли.

В то же время в столичном регионе прогнозируется потепление и дождь. Максимальная температура воздуха составит 3–5 градусов тепла.

Относительная влажность воздуха составит около 80 процентов. Будет дуть юго-западный ветер скоростью 5–10 метров в секунду, передает портал "Метеоновости".

Из-за усиления ветра водителей призвали не парковаться в неположенных местах, а также у рекламных конструкций и под деревьями.

В Москву придут осадки и сильный ветер

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общество погода

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