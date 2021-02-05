Ученые назвали простой способ продлить жизнь

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Ученые из Японии рассказали, что ежедневные прогулки могут продлить жизнь, передает издание Express.

Специалисты в течение 13 лет наблюдали более чем за 27 тысячами добровольцев в возрасте от 40 до 79 лет. В результате выяснилось, что участники, которые ходили от одного часа в день, в среднем жили дольше, чем люди с низкой физической активностью.

Ученые рекомендовали ходить в быстром темпе и совершать за минуту не менее 100 шагов. По их словам, при соблюдении этих советов продолжительность жизни увеличится.

Ранее нутрициолог Марк Гилберт рассказал о правилах питания, которые способны улучшить здоровье и продлить жизнь. По его словам, в первую очередь важно сократить потребление калорий, что поможет замедлить старение и защитить от развития рака, диабета и болезни Альцгеймера.

Эксперт отметил, что также важно соблюдать баланс витамина D. Гилберт объяснил, что уровень этого витамина в организме обратно пропорционален риску смерти. Специалист также посоветовал добавить в рацион ягоды для улучшения работы сердца.