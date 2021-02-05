РВИО обратилось в Генпрокуратуру из-за слов Невзорова о Зое Космодемьянской

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Российское военно-историческое общество (РВИО) подало в Генпрокуратуру заявление на ведущего радио "Эхо Москвы" Александра Невзорова из-за его высказываний о якобы отсутствии подвига разведчицы Зои Космодемьянской, сообщает ТАСС.

РВИО просит провести проверку высказываний радиоведущего и в дальнейшем привлечь его к уголовной ответственности по статье "Реабилитация нацизма".

3 февраля в программе "Невзоровские среды" ведущий прокомментировал новый фильм "Зоя", подчеркнув, что в действиях разведчицы не было подвига.

В Обществе напомнили, что заслуги Космодемьянской признаны государством, в связи с чем ей посмертно присудили звание Героя Советского Союза. Попытку дать иную оценку действиям Героя СССР в РВИО назвали "клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды".

Премьера военно-исторического художественного фильма "Зоя" о подвиге Зои Космодемьянской состоялась 23 января. В прокат картина вышла 28 января. Съемки фильма о первой женщине, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, начались в феврале 2019 года. В картине с точностью восстановлены все детали ее жизни и события последней ночи.