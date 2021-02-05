Опрос выявил наиболее популярные хобби россиян

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Представители почти всех профессий предпочитают в свободное время заниматься спортом, сообщает RT.

Согласно данным опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, спорт входит в тройку наиболее популярных хобби. Больше всего его любителей среди пиар-менеджеров, директоров и проектировщиков. Такое развлечение предпочитают 51%, 32% и 25% соответственно.

Популярным хобби часто оказывается занятие, смежное с профессией респондента. В частности, каждый третий дизайнер любит рисовать, а каждый четвертый пиар-менеджер увлекается фотографией.

Сметчики и проектировщики в свободное время занимаются строительством, а персональные водители в свободное от работы время чинят автомобили.

Многие офисные работники тратят свободное время на хендмейд. Они шьют, вяжут, вышивают, варят мыло, оформляют открытки, расписывают витражи или выжигают по дереву.

Также популярным занятием оказались музыка. Чаще всего такое хобби выбирают программисты и сметчики, дизайнеры и технологи.

Ранее сервис "Работа.ру" провел исследование, касающееся страхов работающих россиян. Согласно результатам опроса, 62% респондентов испытывают страх из-за возможности потери дохода. 19% опрошенных переживают по поводу внезапного увольнения. 13% респондентов заявили о боязни заболеть коронавирусом.