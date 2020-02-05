Рошаль рассказал об опасности гриппа

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Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль в беседе с ИА "НСН" рассказал об опасности гриппа.

По его словам, предпринимаемые Россией меры для предотвращения распространения нового типа пневмонии абсолютно оправданы.

Рошаль отметил, что опасность китайского коронавируса умалять ни в коем случае нельзя, однако доктор призвал не забывать об опасности гриппа на фоне всеобщей паники.

"Для меня сегодня опаснее грипп, чем коронавирус", – заявил директор Национальной медицинской палаты.

Он напомнил, что эпидемии гриппа происходят на территории страны каждые 5–6 лет, что сопровождается гибелью тысяч человек. В связи с этим Рошаль призвал россиян не забывать о мерах защиты.

В частности, специалист отметил, что в настоящее время в стране достаточно медикаментов для профилактики и лечения данного заболевания. Помимо этого, Рошаль порекомендовал не забывать придерживаться правил личной гигиены.

Ранее сообщалось о том, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице вырос за неделю на 14,3%. Количество заболевших по стране фиксировалось на отметке ниже эпидемического порога на 6%.