Модельер Готье будет шить наряды для Ольги Бузовой

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что пошивом ее костюмов займется известный модельер Жан-Поль Готье. Об этом информирует "Газета.ру".

Отмечается, что он будет создавать наряды для участия Бузовой в новом шоу.

"Проговорили больше часа обо всем. Как же было приятно слышать признания в любви от такого гения", – поделилась впечатлениями певица.

Среди клиентов модельера числятся Мадонна, Кайли Миноуг, Милен Фармер, которые заказывали у Готье гастрольные костюмы. Бузова же станет первой российской артисткой, с которой будет работать Жан-Поль.

Ранее сообщалось о том, что Ольгу Бузову разыскивают приставы за долг почти в 11 тысяч рублей. Отмечается, что телеведущая должна за коммунальные услуги в квартире в Санкт-Петербурге. Иск против артистки подала управляющая компания.