У итальянки на деснах выросли волосы

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В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".

Тогда врачи диагностировали ей синдром поликистозных яичников, который часто сопряжен с избытком волос на лице и теле.

Пациентке удалили волосы хирургически и назначили гормональные препараты. Это помогло на какое-то время, однако спустя годы волосы в еще большем количестве появились вновь.

Врачи удалили волосы, а образцы тканей десен взяли для анализа. Специалисты подозревают, что все дело в формировании тканей в период развития эмбриона.

В это время слизистая рта мало чем отличается от остальной кожи и теоретически там могут образоваться волосяные фолликулы.

Ранее московские врачи удалили отломки костей из лицевого нерва пациента и вылечили его от паралича левой половины лица.