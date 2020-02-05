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Общество

17:23

Путин заявил о необходимости прорыва в дебюрократизации по всем направлениям

общество власть

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Правительство РФ должно обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям работы, заявил Владимир Путин на совещании с кабмином, сообщает ТАСС.

По словам президента РФ, "это залог доверия со стороны граждан, в целом повышения темпов и качества работы по национальным проектам и целям развития".

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин доложил Путину о работе по оптимизации административных процедур и внедрению передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.

Глава государства отметил, что необходимо добиться "сквозного повышения эффективности работы, ускорить прохождение документов и управленческих решений, рачительно использовать финансовые средства".

По словам Путина, эти изменения прежде всего должны почувствовать граждане и бизнес.

Ранее Путин поручил отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на препараты в связи с коронавирусом. Президент полагает, что в случае закрытия недобросовестных компаний, нехватки препаратов не будет.

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