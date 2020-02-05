Порядок обеспечения граждан незарегистрованными лекарствами примут до 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядок льготного и бесперебойного обеспечения россиян незарегистрированными наркотическими и психотропными лекарственными препаратами примут до 1 марта, рассказала вице-премьера РФ Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства, сообщает ТАСС.

Голикова уточнила, что к настоящему моменту практически реализовано поручение о выделении из резервного фонда 22 миллионов рублей. В начале следующей недели это распоряжение планируется подписать.

Ранее Путин поручил правительству до 1 марта утвердить порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, содержащих психотропные вещества, для оказания медпомощи.

Кроме того, необходимо утвердить перечень заболеваний и состояний и препаратов. Это нужно, чтобы впоследствии ввозить такие лекарства в страну.