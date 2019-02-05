Депутаты выступили за централизованную поверку счетчиков в жилых домах

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В партпроекте "Единой России" "Школа грамотного потребителя" выступили за организацию централизованного учета всех приборов в жилых домах единой организацией, сообщает Агентство "Москва".

По словам координатора проекта Александра Козлова, сейчас складывается ситуация, когда в доме часть приборов проверена, а часть вышла из строя и требует замены.

"Такой дисбаланс отражается на общедомовых показаниях и на оплате за ЖКУ" – отметил он. Также Козлов предложил дополнить эту инициативу предложением, чтобы счетчики без участия человека передавали показания.

Ранее россиян пообещали освободить от необходимости самим следить за точностью счетчиков на воду. Росстандарт готовится внести такой законопроект в Госдуму.