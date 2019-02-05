Тюльпаны будут дарить москвичам в честь Дня всех влюбленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Луковицы алых тюльпанов будут дарить в "Аптекарском огороде" 9 февраля в честь Дня всех влюбленных. Об этом сообщается на странице сада в Instagram.

"Дарим луковицы тюльпанов – только в субботу 9 февраля с 10 утра до 22 вечера в "Садовом Буфете". По три штуки в одни руки. Спрашивайте у администратора "Буфета", – говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что время работы ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" будет продлено в начале февраля. В преддверии Дня всех влюбленных с 1 февраля тропики в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" будут открыты до часу ночи впервые в более чем 312-летней истории – с четверга до субботы включительно. Также вечером среди различных растений и деревьев, представленных в саду, будет играть музыка.