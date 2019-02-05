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15:20

Тюльпаны будут дарить москвичам в честь Дня всех влюбленных

общество праздники

15:20

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Луковицы алых тюльпанов будут дарить в "Аптекарском огороде" 9 февраля в честь Дня всех влюбленных. Об этом сообщается на странице сада в Instagram.

"Дарим луковицы тюльпанов – только в субботу 9 февраля с 10 утра до 22 вечера в "Садовом Буфете". По три штуки в одни руки. Спрашивайте у администратора "Буфета", – говорится в сообщении.

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ДАРИМ ЛУКОВИЦЫ ТЮЛЬПАНОВ - только в субботу 9 февраля с 10 утра до 22 вечера в "Садовом Буфете" @gardenbuffetmsk 😍😍😍 По 3 штуки в одни руки. Спрашивайте у администратора Буфета. 👇👇👇 КРОМЕ ТОГО! По вторникам, средам и пятницам с 18.30 до 19.30 - Вечера живой музыки в Буфете. Самые разнообразные музыкальные программы и инструменты. ⠀ Сегодня - выступление известного пианиста Алексея Тарасенко. В программе - золотые хиты ХХ века из репертуара Фрэнка Синатры, Стиви Уандера, Элвиса Пресли, а также песни из знаменитых кинофильмов. НАПОМИНАЕМ! С 1 февраля тропики в #АптекарскийОгород открыты до 1 часа ночи - с четверга до субботы включительно. Специальный Ночной билет можно приобрести на входе в оранжерейный комплекс со стороны Грохольского переулка. ВСЕГО ЗА 50 РУБЛЕЙ! #тюльпаны #тюльпан #садовыйбуфет #раздача #еда #сад #огород #москва #ботаническийсадмгу #мгу #фудкорт #цветы #парки #москва24 #tulip #tulips #forilovemsk #instadeti_msk #moscowmap #food #botanicgarden

Публикация от "Аптекарский огород" МГУ (@hortus_ru)


Ранее сообщалось, что время работы ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" будет продлено в начале февраля. В преддверии Дня всех влюбленных с 1 февраля тропики в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" будут открыты до часу ночи впервые в более чем 312-летней истории – с четверга до субботы включительно. Также вечером среди различных растений и деревьев, представленных в саду, будет играть музыка.

общество праздники

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