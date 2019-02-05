Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:41

Родителей Кокорина и Мамаева обвинили в их воспитании

общество

14:41

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов, Кирилл Зыков

Вина в том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела, лежит на их родителях. В этом уверен бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин, передает RT.

Спортивный наставник убежден, что драки вроде тех, что устроили Кокорин и Мамаев, происходят от того, что молодых людей не учат честности, порядочности и ответственности. Этим, по мнению Силкина, должны заниматься как тренеры, так и родители.

Арестованные в прошлом году футболисты находятся в том возрасте, когда должны сами отвечать за свои поступки, отметил Силкин, добавив, что слово "жалко" к ним неприменимо.

"Да, они, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения, но никто их не заставлял так пить. А раз вы противопоставляете себя обществу – отвечайте за это", – сказал тренер.

Осенью минувшего года Кокорин и Мамаев с друзьями устроили две драки в центре Москвы. Сначала они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а затем спровоцировали потасовку в кафе. В итоге пострадали два сотрудника Минпромторга.

Всей компании предъявили обвинения по статьям о хулиганстве и побоях. Позже следователь переквалифицировал обвинение, заменив "Побои" на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". Затем арест всем фигурантам дела был продлен до 8 февраля.

6 февраля суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Кокорину и Мамаеву. За сутки до заседания Александр Кокорин выступил с открытым письмом, в котором принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу, а также признал свои ошибки.

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика