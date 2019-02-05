Родителей Кокорина и Мамаева обвинили в их воспитании

Вина в том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела, лежит на их родителях. В этом уверен бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин, передает RT.
Спортивный наставник убежден, что драки вроде тех, что устроили Кокорин и Мамаев, происходят от того, что молодых людей не учат честности, порядочности и ответственности. Этим, по мнению Силкина, должны заниматься как тренеры, так и родители.
Арестованные в прошлом году футболисты находятся в том возрасте, когда должны сами отвечать за свои поступки, отметил Силкин, добавив, что слово "жалко" к ним неприменимо.
"Да, они, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения, но никто их не заставлял так пить. А раз вы противопоставляете себя обществу – отвечайте за это", – сказал тренер.
Осенью минувшего года Кокорин и Мамаев с друзьями устроили две драки в центре Москвы. Сначала они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а затем спровоцировали потасовку в кафе. В итоге пострадали два сотрудника Минпромторга.
Всей компании предъявили обвинения по статьям о хулиганстве и побоях. Позже следователь переквалифицировал обвинение, заменив "Побои" на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". Затем арест всем фигурантам дела был продлен до 8 февраля.
6 февраля суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Кокорину и Мамаеву. За сутки до заседания Александр Кокорин выступил с открытым письмом, в котором принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу, а также признал свои ошибки.
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