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10:51

Минобороны РФ разработало пособие по борьбе с коррупцией

общество

10:51

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Фото: ТАСС/Стоян Васев

Минобороны РФ разработало книгу-методочку для военных и гражданских сотрудников ведомства, в котором рассказывается, как отказаться от взятки, сообщает газета "Известия" со ссылкой на копию пособия.

Рекомендации в скором времени будут закреплены приказом Минобороны. Пособие состоит из нескольких разделов: в них рассказывается о видах коррупции, о том, как не допустить, чтобы сотрудникам подбросили взятку.

В пособии указывается, что разговор о взятке может вестись в "иносказательном характере": собеседник "жестами и мимикой" даст понять, что готов обсудить варианты решения проблемы, а сумму написать на листе бумаге, калькуляторе или компьютере. Чтобы избежать этого, военным рекомендуют вести разговоры в присутствии других людей.

Ранее Минобороны РФ выпустило рекомендации по поведению сотрудников и военнослужащих в интернете. Солдатам и офицерам советуют отказаться от использования популярных социальных сетей, не публиковать информацию о своей службе и отключить в телефонах геолокацию.

В материалах солдат и офицеров предупреждают, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к личной информации пользователей. Кроме того, публикации военнослужащих постоянно анализируются иностранными спецслужбами, напоминают авторы новых правил. Привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут "привести к срыву боевой задачи".

В конце января Минюст предложил внести в законодательство понятие "вынужденной коррупции". Речь идет о случаях, когда соблюсти требования антикоррупционного законодательства невозможно по объективным причинам. В документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, такие причины называют "обстоятельствами непреодолимой силы".

общество

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