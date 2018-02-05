Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В Москве 4 февраля завершился международный Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open-2018. В течение десяти дней борьбу за призовые места вели без малого 900 спортсменов из 30 стран мира.

В главном турнире фестиваля – на этапе Кубка России первое место занял международный мастер Семен Ломасов. Шахматист набрал 8 очков из 9.

Этап женского Кубка России выиграла гроссмейстер из Санкт-Петербурга Анастасия Боднарук.

Евгений Драгомарецкий победил на Кубке РГСУ среди ветеранов с результатом 8 очков из 9. На Кубке РГСУ среди женщин-ветеранов первенствовала гроссмейстер Галина Струтинская.

Президент Шахматной федерации Москвы Владимир Палихата поблагодарил партнеров и организаторов турнира: правительство Москвы, Москомспорт, дирекцию спортивных-зрелищных мероприятий Москвы и ректора РГСУ Наталью Починок.

В 2019 году пройдет 15-й юбилейный Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open.