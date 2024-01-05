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05 января, 09:22

Общество

В Роспотребнадзоре не выявили случаи завоза западного энцефалита лошадей в РФ

Фото: 123RF/loft39studio

В России не выявили случаи завоза западного энцефалита лошадей. Ситуация контролируется, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

"Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний", – отметило ведомство.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, по информации Минздрава Аргентины, в стране зафиксировали 12 случаев заболеваний.

До этого случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE) был выявлен в Аргентине. За последние почти три десятилетия это является первым подтвержденным случаем заражения человека данной инфекцией. До этого WEE выявляли в Аргентине в 1996 году, тогда также был зафиксирован единичный случай заражения человека.

Ранее стало известно, что в Москве снизилось число случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Вакцинацию от гриппа в городе прошли 7,7 миллиона человек. Заболеваемость среди детей до 14 лет находилась на уровне ниже эпидемических порогов.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве

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