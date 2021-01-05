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Общество

04:07

Перечислены главные мировые риски 2021 года

общество

Фото: AP/TASS/Andrew Harnik

Перечислены главные мировые риски 2021 года. Рейтинг опубликовала консалтинговая компания Eurasia Group.

Первое место эксперты отдали "разделенной Америке". По прогнозам, приход к власти Джо Байдена ознаменует эпоху, в которой порядка половины жителей США будет считать нелегитимным каждого следующего президента.

На второй строчке аналитики расположили пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Эксперты выразили мнение, что на фоне вакцинации может произойти явное расслоение общества на богатых и бедных. В свою очередь, это может стать причиной беспорядков во многих странах.

На третьем месте рейтинга рисков расположилась борьба с изменением климата. Аналитики считают, что данная проблема может стать источником усиления международной конкуренции.

Кроме того, в число главных рисков года эксперты Eurasia Group включили повышение напряженности между США и Китаем, трудности с передачей данных в международном формате, возможность глобального конфликта в цифровом пространстве и проблемы с экономикой Турции. В рейтинг также попали возможный спад экономик стран Ближнего Востока из-за низких цен на нефть, планируемая отставка канцлера Германии Ангелы Меркель, политический и социальный кризис в Латинской Америке

Ранее эксперты рассказали, как 2020 год изменил привычки россиян. В частности, граждане стали чаще тратить деньги на заказы с доставкой на дом или на предметы, которыми можно пользоваться дистанционно.

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