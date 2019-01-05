Москвичей старшего возраста научат финансовой грамотности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лекции по финансовой безопасности для граждан старшего возраста пройдут в столице в рамках ежегодного фестиваля финансовой грамотности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента финансов.

В программу фестиваля также включены квесты, мастер классы и интерактивные игры для школьников и студентов.

Провеение мероприятия, которое состоится в Москве в третий раз, намечено на сентябрь 2019 года.

Второй фестиваль финансовой грамотности проходил на 72 площадках столицы на базе различных образовательных учреждений города.