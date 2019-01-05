Москвичей старшего возраста научат финансовой грамотности

Лекции по финансовой безопасности для граждан старшего возраста пройдут в столице в рамках ежегодного фестиваля финансовой грамотности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента финансов.
В программу фестиваля также включены квесты, мастер классы и интерактивные игры для школьников и студентов.
Провеение мероприятия, которое состоится в Москве в третий раз, намечено на сентябрь 2019 года.
Второй фестиваль финансовой грамотности проходил на 72 площадках столицы на базе различных образовательных учреждений города.
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