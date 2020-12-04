Экс-игрок "Реала" Дренте признан банкротом

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Экс-игрок мадридского футбольного клуба "Реал" Ройстон Дренте признан банкротом, сообщает "Газета.ру".
"Я не знаю тонкостей дела. Мой адвокат находился в отпуске, а ситуация могла возникнуть из-за халатности", – сказал Дренте.
Отмечается, что суд назначил 33-летнему футболисту куратора для контролирования его финансового положения.
В 2017 году Дренте заявлял об огромных потерях из-за махинаций своего агента Сиги Ленса. Тот в ответ указал на существенные расходы спортсмена, в том числе на рейсы частными самолетами.
Сейчас Ройстон выступает в третьем дивизионе Нидерландов за клуб "Козаккен Бойс". В последний раз он выходил на поле в марте текущего года.