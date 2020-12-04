Дуров признался, что он не радуется сотне миллионов долларов

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Основатель популярного мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров раскритиковал излишнее потребление. Предприниматель признался, что не рад миллионам долларов, сообщает "Газета.ру".
Дуров заявил, что чаще всего проблемы людей могут быть связаны с чрезмерным потреблением. По его словам, многие корпорации прилагают усилия, чтобы убедить людей в необходимости приобретать больше товаров. "Сегодня больше людей умирает от ожирения, чем от голода", – отметил основатель Telegram.
Дуров привел пример, что если у человека избыточный вес, то его будет окружать реклама спортзалов или пищевых добавок. По его мнению, куда эффективнее меньше есть.
Дуров, говоря о личном опыте, поделился своим отношением к трате денег. "Мне посчастливилось рано стать богатым. К 22 годам на моем банковском счете был миллион долларов, в 25 – десятки миллионов, в 28 – сотни миллионов. Однако меня это никогда не радовало", – обратил внимание бывший генеральный директор "ВКонтакте".
Дуров вспомнил, что одной из причин, по которой ему удалось разбогатеть, занимаясь любимым делом, является то, что деньги для него не были важной целью. Он считает способность создавать вещи для других самым ценным и полезным активом.
Российская социальная сеть "ВКонтакте" была основана в 2006 году. Дуров покинул пост гендиректора компании в 2014 году.
Ранее Дуров назвал iPhone 12 Pro "корявой железякой". Он считает, что компания Apple до сих пор живет за счет технологий и репутации Стива Джобса, ушедшего из жизни девять лет назад.
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