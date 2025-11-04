Бывшего главного редактора "Известий" похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Валентин Черединцев

Церемония прощания с экс-главредом газеты "Известия" Иваном Лаптевым состоится в 11:00 5 ноября в Большом зале на Троекуровском кладбище. Об этом сообщило издание.

Лаптев скончался утром 2 ноября в возрасте 91 года. В 1965 году он начал работать в газете "Советская Россия" и журнале "Коммунист".

Кроме того, Лаптев был заместителем главреда газеты "Правда", а должность главреда "Известий" он занимал с 1984 по 1990 год. В 1990–1991 годах Лаптев стал председателем совета Союза Верховного Совета СССР.

Также журналист был удостоен государственных наград, включая ордена Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.

